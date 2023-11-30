Стратегическая обстановка коренным образом изменилась, считает она.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обязательства Евросоюза перед Украиной должны оставаться "твердыми". Ее цитирует The Guardian.

"Стратегическая обстановка вокруг нас коренным образом изменилась.Это создает новый вид ответственности для Европы. Я называю это стратегической ответственностью. Это ответственность, прежде всего, за поддержку Украины в этой войне, и так долго, как это потребуется", - сказала она на форуме Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии отметила, что именно сейчас приверженность Украине должна быть твердой, хоть это "будет нелегко". "Россия сейчас укрепляет свои позиции. Пытается перехватить инициативу. А это значит, что ситуация на поле боя остается очень сложной. Но это не аргумент против поддержки. Напротив, это аргумент в пользу большей поддержки", - подчеркнула она.

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Фон дер Ляйен напомнила, что РФ не контролирует все оккупированные территории Украины, потому что украинская армия вытеснила захватчиков с части из них.

"Украина даже оттеснила российский флот в Черном море и снова может поставлять зерно по этому морскому коридору. Финляндия стала членом НАТО, имея протяженную границу с Россией. Скоро им станет Швеция. Украина находится на пути к членству в ЕС. А Кремль лишил себя доступа к западным экономикам и инновационным системам и поставил себя в зависимость от Китая. Мы многого добились вместе. И все это - веские аргументы в пользу постоянной поддержки Украины", - добавила она.

Другие заявления на форуме в Брюсселе

Сегодня фон дер Ляйен заявила, что будущая стратегия оборонной промышленности Европы должна учитывать потребности и производственные возможности Украины.

По данным СМИ, проект этой программы могут представить уже в начале 2024 года. С ее помощью военно-промышленный комплекс Европы хотят сделать более гибким и устойчивым.

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