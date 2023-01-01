По его словам, партнеры Украины восприняли ее борьбу как собственную.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении сравнил российского президента Путина со Сталиным.

Полное обращение опубликовано на сайте президента. Он заявил, что 2022 год вернул страну в прошлое, а в Европу вернулись ужасы большой войны. По словам Ниинисте, сейчас финская внешняя политика и политика безопасности переживает исторический поворот.

"Если Россия считала, что масштабная угроза быстро поставит Украину на колени, она совершила серьезную ошибку в своих суждениях. Нельзя не думать о схожести ситуации с нашей Зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что они выйдут на Хельсинки в течение двух недель. Как руководители страны с авторитарным правлением, Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, имеют свою волю и убеждения. И что нация, которая работает вместе, представляет собой огромную силу", - заявил он.

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Второй ошибкой РФ он назвал мысль о том, что европейское или западное сострадание к украинскому народу пройдет.

"Произошло как раз обратное. Вместо того, чтобы просто сопереживать, мы глубоко переживаем это с украинцами. Мы восприняли дело украинцев как свое собственное. А поддержка Украины только крепнет. Однако просто констатация ошибочных оценок не дает ответа на ключевой вопрос. Как возможно, что географическая граница, проходящая через Европу, на самом деле является границей между двумя совершенно разными мировоззрениями? По эту сторону этой границы невозможно даже подумать, что нация могла бы когда-либо вообразить, что может начать войну против другой. На российской стороне границы все иначе. Разница фундаментальна и в конечном итоге сводится к уважению человечества и человеческой жизни", - добавил Ниинисте.

Также он отметил, что все эти годы в мире продолжались войны и было много жестокости.

"Возможно, мы - в Финляндии, странах Северной Европы, Европе и Западе в целом - просто хотели убаюкать себя мыслью, что жестокость до нас не дойдет. Теперь онв приближается к нам. Это заставляет нас понять, что не все готовы принять нашу модель поведения, которую мы считаем правильной. Это заставляет нас учиться реагировать на другие виды моделей и поведения. В худшем - к авторитарным и агрессивным", - подчеркнул президент страны.

Позиция Финляндии

В ноябре стало известно, что Финляндия передаст Украине десятый пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро.

Уже в декабре власти страны анонсировали новый пакет военной помощи, а также отвергли идею французского президента Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для Российской Федерации.

Напомним, что осенью в Финляндии демонтировали последний памятник Ленину.

А в мае Финляндия и Швеция начали процесс подачи заявки на вступление в НАТО. Ратификационные документы подписал президент США Джо Байден и 28 стран Альянса. Ожидаются решения Венгрии и Турции.

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