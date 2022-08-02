РФ осуществила полномасштабное вторжение, потому что хочет уничтожать украинское государство, отметили в Офисе президента.

Утверждение о том, что Российская Федерация не нападала бы на Украину если бы украинская власть отказалась от Крыма и вступления в НАТО, является абсурдным пропагандистским штампом.

Нелюдям не надо искать оправдания, написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"РФ не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!"- абсурдный ru-пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Для чего? Россия напала, потому что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью...", - отметил он.

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым после того, как в Украине в результате Революции достоинства власть потерял режим пророссийского президента Виктора Януковича. Потом Россия вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ряд государств мира, в частности США, не признали законной аннексию Крыма Россией.

После агрессии РФ Киев решил взять курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

Ранним утром 24 февраля российские войска без объявления войны осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

1 августа стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление насчет войны Украины с РФ.

"Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-то с НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО", и у вас была бы страна. Я считаю, что Путин (президент России Владимир Путин - Ред.) хотел заключить соглашение", - заявил он.

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