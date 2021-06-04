Аккаунт политика был заблокирован после штурма Капитолия.

Аккаунт Дональда Трампа в Facebook будет заблокирован на протяжении двух лет.

Об этом в пятницу заявил вице-президент Facebook Ник Клегг, пишет Politico.

Срок блокировки будет исчисляться с 7 января 2021 года - даты первой блокировки аккаунта бывшего президента США.

«Учитывая серьезность обстоятельств, которые привели к отстранению Трампа, мы считаем, что его действия представляют собой серьезное нарушение наших правил. Они заслуживают самого сурового наказания, в соответствии с действующими правилами», - заявил Ник Клегг.

Напомним, 7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы. Причиной стали события 6 января, когда сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса.

Блокировка Трампа в соцсетях

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter огорчила его больше чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

Трамп также заявил, что после того, как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, соцсеть стала "скучной" и "бесполезной".

Позднее стало известно, что Трамп запустил собственную онлайн-платформу.

В январе Twitter заблокировал аккаунты, которые публиковали заявления с официального сайта Дональда Трампа.

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Автор: Людмила Жерновская