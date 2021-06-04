Европейский и британский регуляторы объявили сегодня, 4 июня, о начале расследований в отношении Facebook.
Социальную сеть подозревают в неправомерном использовании данных о пользователях. В заявлении Еврокомиссии говорится, что она начала антимонопольное расследование, чтобы выяснить, использует ли Facebook данные о пользователях, получаемые от рекламодателей, чтобы конкурировать с ними же на рынке онлайн-объявлений.
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Кроме того, регулятор намерен выяснить, привязан ли сервис Facebook Marketplace к самой социальной сети, что является нарушением европейского законодательства.
«Facebook собирает огромные массивы данных о деятельности пользователей своей социальной сети и за ее пределами, что позволяет ему ориентироваться на конкретные группы клиентов, - отмечает еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.- Мы рассмотрим, дают ли эти данные неоправданное конкурентное преимущество Facebook, в частности, в секторе онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых она получает эти данные».
Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании заявило, что помимо поведения Facebook на рынке онлайн-объявлений оно изучит и использование соцсетью данных для продвижения собственного сервиса онлайн-знакомств.
Иски против Facebook
- В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.
- От компании требовали, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.
- 8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.
- 10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.
- 19 января 2021 года мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.
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