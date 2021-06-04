Регулятор намерен выяснить, привязан ли сервис Facebook Marketplace к самой социальной сети, что является нарушением европейского законодательства.

Европейский и британский регуляторы объявили сегодня, 4 июня, о начале расследований в отношении Facebook.

Социальную сеть подозревают в неправомерном использовании данных о пользователях. В заявлении Еврокомиссии говорится, что она начала антимонопольное расследование, чтобы выяснить, использует ли Facebook данные о пользователях, получаемые от рекламодателей, чтобы конкурировать с ними же на рынке онлайн-объявлений.

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Кроме того, регулятор намерен выяснить, привязан ли сервис Facebook Marketplace к самой социальной сети, что является нарушением европейского законодательства.

«Facebook собирает огромные массивы данных о деятельности пользователей своей социальной сети и за ее пределами, что позволяет ему ориентироваться на конкретные группы клиентов, - отмечает еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.- Мы рассмотрим, дают ли эти данные неоправданное конкурентное преимущество Facebook, в частности, в секторе онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых она получает эти данные».

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании заявило, что помимо поведения Facebook на рынке онлайн-объявлений оно изучит и использование соцсетью данных для продвижения собственного сервиса онлайн-знакомств.

Иски против Facebook

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требовали, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

19 января 2021 года мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

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Автор: Елена Коваленко