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Оружие будущего: представлен проект самолета-истребителя шестого поколения (видео)

10:45, 20 июня 2019
Оружие
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Очень быстрый, маневренный и почти незаметный - это уже ожидаемые характеристики. Но он, обещают, будет еще и слишком умный, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты показали истребитель шестого поколения, проект которого оценили в 8 миллиардов долларов. Сейчас это самый закрытый проект на выставке.

Как сообщалось, во Франции стартовало крупнейшее авиашоу Ле Бурже близ Парижа.

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Теги: #самолет#Франция