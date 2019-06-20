Оружие будущего: представлен проект самолета-истребителя шестого поколения (видео)
10:45, 20 июня 2019Оружие
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Этот самолет получит совершенно новые двигатели, которые обеспечат ему сверхзвуковую скорость на крейсерском режиме.
Авиапроизводители из Франции, Германии и Испании на авиавыставке ЛеБурже представили проект самолета-истребителя шестого поколения.
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Очень быстрый, маневренный и почти незаметный - это уже ожидаемые характеристики. Но он, обещают, будет еще и слишком умный, говорится в сюжете ТСН.
Журналисты показали истребитель шестого поколения, проект которого оценили в 8 миллиардов долларов. Сейчас это самый закрытый проект на выставке.
Как сообщалось, во Франции стартовало крупнейшее авиашоу Ле Бурже близ Парижа.
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