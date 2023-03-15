Первые полеты могут пройти уже в конце десятилетия.

Великобритания разработает истребитель шестого поколения. Это будет совместный проект с Италией и Японией. Ожидается, что его согласуют до 2025 года.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, представители стран сначала должны определиться с требованиями к новому самолету и только после этого стартует разработка. По его мнению, первые полеты боевого самолета могут пройти уже в конце десятилетия.

Британия планирует вложить в проект 2 млрд фунтов стерлингов к 2025 году. В течение следующих 10 лет будет предоставлено дополнительное финансирование в размере еще 10 млрд фунтов стерлингов. Всего программа развития обойдется Лондону в более чем 25 млрд фунтов стерлингов.

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"Мы откроем новые пути, новые технологии, новые платформы, экспортные рынки и потенциальных новых партнеров, но при этом заключим стратегическое партнерство с либеральными открытыми демократиями, верящими в верховенство права и поддержку международных ценностей во всем мире, которые сегодня находятся под столь сильной угрозой. Это глобальное партнерство", - подчеркнул Уоллес.

Увеличение расходов на оборону

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об увеличении расходов на оборону. В ближайшие два года они вырастут на 5 миллиардов фунтов стерлингов (около $6 миллиардов). Предполагается, что дополнительные деньги позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составлял 2%).

Как отмечается, 3 миллиарда фунтов направят на развитие ядерных сил сдерживания. Еще часть денег пойдет на восполнение запасов боеприпасов и вооружений, которые были переданы Украине для защиты от России.

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