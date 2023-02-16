В новый пакет санкций войдет обширный список промышленных товаров.

Послы стран-членов ЕС в рамках переговоров о введении нового пакета санкций против России изучили 146-страничный перечень товаров, которые планируется запретить экспортировать на территорию государства-агрессора. В список вошли и унитазы — один из главных предметов для воровства оккупантами в Украине.

Как сообщило издание Euobserver, ограничения коснутся широкого спектра товаров промышленного назначения. Сюда относятся "биде, умывальники, смывные бачки и аналогичная сантехника", а также светодиоды, пеньковая пряжа, погрузчики, почтовые сортировочные машины, дымовые трубы, кирпичи, шины и даже "пера и наконечники для пера".

Напомним, оккупанты активно воровали унитазы на временно оккупированных территориях, что подтверждают многочисленные заявления украинцев. В одном из январских выступлений президент Владимир Зеленский заявил: "Пусть берут унитазы — они им понадобятся в дороге — и возвращаются домой".

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Журналисты в материале о санкциях подчеркнули, что унитаза нет в каждом пятом доме России. Это стало символом "благосостояния" граждан РФ при президентстве Владимира Путина. Однако репортеры также указали на отсутствие в новом пакете ограничений, которые коснулись бы алмазной и ядерной отраслей РФ. Они составляют внушительную часть доходов и генерируют средства для продолжения ведения войны в Украине.

Новые санкции против России: последняя информация

Еврокомиссия официально представила десятый пакет ограничений 10 февраля. Он включает запрет на экспорт критических технологий и промышленных товаров на общую сумму более 11 млрд евро.

Польша осталась недовольна новыми санкциями. Ограничения не коснулись ядерной энергетики и алмазной отрасли России.

По данным издания Politico, Европейский Союз также готовит меры против судоходной компании SUN Ship Management Ltd. Она помогает РФ обходить нефтяные санкции.

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