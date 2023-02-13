В пакет также не вошли санкции за принудительное усыновление украинских детей.

Польша разочарована первоначальным предложением десятого пакета санкций Евросоюза против России, поскольку туда не вошел "Росатом".

"Это ниже наших ожиданий", - отметил посол Польши в ЕС Анджей Садось журналисту RMF FM в Брюсселе.

Кроме того, в пакет не вошли санкции за принудительное усыновление украинских детей, а также исключение "Газпрома" из системы UER, которая выдает сертификаты на низкие выбросы CO2. Нет и запрета на импорт российских алмазов, что непонятно для Польши после начальных позитивных заявлений Бельгии, которая оказывала наибольшее сопротивление в этом вопросе. В частности, Бельгии не удалось убедить страны G7, что это должны быть совместные санкции, а не только ЕС.

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В то же время Еврокомиссия предложила санкции сразу против четырех российских банков, запрет на импорт российского каучука и экспорт электронных компонентов, которые Россия использует в производстве оружия.

"Новые запреты на торговлю должны стоить России 10 млрд евро, но, как сообщил один из дипломатов, это рассчитано в ценах 2021 года, которые являются сильно завышенными", - говорится в сообщении.

10-й пакет санкций против РФ-что известно

С начала полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз ввел против агрессора девять пакетов санкций. ЕС намерен ввести 10-й пакет санкций к годовщине начала полномасштабной войны.

Работа над десятым пакетом сейчас ведется. Как пишет Bloomberg, туда должны войти новые санкции против банковской системы агрессора.

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