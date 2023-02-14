Речь идет о частной судоходной компании SUN Ship Management Ltd, которая базируется в Дубае.

Европейский союз намерен ввести санкции против судоходной компании SUN Ship Management Ltd, которая помогает РФ в обходе западных ограничений на экспорт нефти.

Об этом Politico сообщили три дипломата, которые ознакомлены с планами Евросоюза по поводу дальнейших антироссийских санкций. По данным издания, в апреле 2022 года компания тайно "приютила" у себя 92 судов российской государственной компании "Совкомфлот" для организации дальнейших перевозок российского топлива на случай санкций Запада.

Более того, компания SUN даже изменила свое официальное имя, чтобы избежать ассоциаций с "Совкомфлотом". Ранее она называлась SCF Management Services.

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После начала войны РФ против Украины нефтяные перевозки SUN стали одним из основных источников прибыли для РФ, как пишет издание. Компания имеет контракты со множеством стран под видом иностранного предприятия.

На данный момент компания официально базируется в Дубае. На ее сайте указано, что основными бенефициарами SUN являются граждане ОАЭ и РФ. Само предприятие "управляется транснациональными корпорациями". На данный момент флот SUN состоит из 92 кораблей, которые занимаются перевозками нефти под флагами Либерии и Кипра. В среднем, танкеры вмещают в себя не менее 150 000 тонн нефти.

Санкции против российской нефти

Напомним, что после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину одним из главных рычагов экономического давления на страну-агрессора стало введение санкций против энергодобывающих отраслей России. В частности, газа и нефти.

Уже 3 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельную цены на нефть их РФ на уровне 60 долларов за баррель, а уже 5 декабря 2022 года нефтяные санкции вступили в силу.

Однако правительство Украины раскритиковало такие меры со стороны партнеров и призвало пересмотреть потолок цен на российскую нефть в сторону еще большего ограничения стоимости.

Позже лидер РФ Владимир Путин заявил о своем ответе Западу на нефтяные санкции и ввел запрет на экспорт нефти по ценовому потолку. Его указ вступил в силу с 1 февраля 2023 года.

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