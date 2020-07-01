Германия начала председательство в Совете Евросоюза

Своим приоритетом Берлин выбрал преодоление последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Германия с 1 июля начала полугодовое президентство в Совете Европейского Союза.

В ранее утвержденной правительством ФРГ программе председательства в ЕС приоритетом работы выбрано преодоление последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

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Другими важными направлениями, как сообщается, станут переговоры относительно Brexit с Великобританией, защита климата, диджитализация и миграция. Уже в июле Берлин намерен начать работать над принятием нового семилетнего бюджетного плана ЕС и миллиардной программе поддержки экономической конъюнктуры.

Президентство в Совете ЕС происходит на временной основе - каждые полгода одно из 27 государств Европейского Союза передает эту эстафету преемнику. Так, перед Германией Союз возглавляла Хорватия, а 1 января 2021 года эти полномочия перейдут к Португалии. Страна, которая возглавляет Совет ЕС, председательствует на заседаниях министров стран блока, на которых, в частности, разрабатываются предложения по европейскому законодательству.

Также 1 июля начнется председательства ФРГ в Совете безопасности ООН. Это станет уже вторым председательством со времени, когда ФРГ стала непостоянным членом Совета в начале 2019 года.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас уже анонсировал проект резолюции Совбеза ООН по преодолению пандемии COVID-19. Ранее эта инициатива провалилась из-за конфликта между США и Китаем.

Еще одной темой, которой будет вынужден заниматься Совбез ООН во время председательства Германии, будет запланированная Израилем аннексия палестинских территории на западном берегу реки Иордан. Председательство Германии в СБ ООН продлится один месяц.

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