Завтра Еврокомиссия должна рассмотреть необходимость усиления давления на Беларусь.

Европейский совет призвали 24 мая рассмотреть новые санкции против режима Александра Лукашенко.

Это связано с посадкой борта Ryanair в Минске.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал принудительную посадку самолета для задержания журналиста Романа Протасевича беспрецедентным актом.

"Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. Завтра Еврокомиссия должна рассмотреть необходимость усиления давления на Беларусь", - написал он в Twitter.

Читайте такжеНа ситуацию с посадкой борта Ryanair в Минске отреагировали Франция и БельгияПо словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, такие действия не могут остаться безнаказанными.

"Я призвал президента Еврокомиссии расширить завтрашнюю повестку дня и обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко. Угон гражданского самолета является беспрецедентным актом государственного терроризма", - отметил он.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Литва отреагировала на задержание экс-главреда NEXTA.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Людмила Жерновская