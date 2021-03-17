Под санкции попадают двое россиян.

Послы стран ЕС согласовали введение санкций против нескольких россиян в связи с "чисткой геев" в Чечне.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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"Посланники ЕС дали "зеленый свет" новой серии санкций за права человека. На этот раз 11 человек и 4 организации из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана", - написал Джозвяк.

По его данным, двое указанных в списке россиян понесут ответственность за "чистки геев" в Чечне.

"Зачистка геев" в Чечне: что известно

Тему преследований геев в Чечне в 2017 году подняла "Новая газета". Издание опубликовало статью, в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их сексуальной ориентации.

Газета ссылалась на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на самих пострадавших. По данным "Новой", известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, называл информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". Аналогичные заявления делали и другие представители Чечни.

Впоследствии стало известно, что некоторым представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни удалось уехать в другие страны.

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Автор: Екатерина Лиманская