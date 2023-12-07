Профессор отмечает, что Европа, за исключением Польши, "не смогла сделать необходимые инвестиции в увеличение промышленного производства и расходов на оборону".

Европейские страны должны "увеличить инвестиции в производство боеприпасов" против военной угрозы со стороны России в том случае, если США не смогут эффективно усилить Европу, сказано в отчете Королевского института объединенных служб (RUSI).

В своей статье профессор Джастин Бронк, старший научный сотрудник по авиации и технологиям в области военных наук в RUSI, утверждает, что члены НАТО должны "принуждать структуры противодействовать ключевым наборам миссий, чтобы надежно удержать Россию от использования столкновения между США и Китаем в конце 2020-х годов как возможность нарушить статью 5 в Европе".

Бронк говорит, что, хотя союзники по НАТО "по понятным причинам озабочены необходимостью поддержки Украины", ряд краткосрочных проблем "отвлекли политическое и общественное внимание от растущей опасности еще более серьезного конфликта в ближайшие годы".

Видео дня

"Проще говоря, Россия сейчас перевела свою экономику на военную основу. Производства в США недостаточно для пополнения собственных запасов и удовлетворения потребностей Украины, а европейские страны пытаются справиться со все более опасной ситуацией, используя неустойчивую оборонную и промышленную позицию в мирное время", - написал он.

Он предупреждает, что американские военные "все чаще сталкиваются с угрозой, которую они не могут преодолеть, со стороны китайских сил в Индо-Тихоокеанском регионе", и в случае столкновения между двумя странами "Европа останется уязвимой для одновременной военной агрессии со стороны России".

Профессор отмечает, что Европа, за исключением Польши, "не смогла сделать необходимые инвестиции в увеличение промышленного производства и расходов на оборону", и это происходит в то время, когда Китай проявляет сильную заинтересованность в поддержке России.

"Что еще более важно, единственный вероятный сценарий, при котором Россия может напрямую атаковать европейскую страну НАТО, - это одновременное противостояние или реальный конфликт, в результате которого силы США в основном сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе", - пишет он.

"В случае такой военной конфронтации с Китаем в середине-конце 2020-х годов у России будет сильный стимул воспользоваться уникальной возможностью разрушить НАТО, в то время как США не смогут эффективно укрепить Европу", - добавил аналитик.

Бронк пишет, что для сдерживания этой одновременной угрозы европейские страны, включая Великобританию, "должны срочно инвестировать в значительное увеличение производственных мощностей по производству артиллерийских боеприпасов, запасных частей и ракет ПВО", необходимых для того, чтобы Украина продолжала сражаться. Ей также необходимо пополнить свои собственные "опасно истощенные запасы".

Обеспеченность европейских армий - детали

Бельгийским вооруженным силам настолько не хватает боеприпасов и финансирования, что солдатам "придется бросать камни" вскоре после начала любого конфликта, сказал Марк Тис, бывший высокопоставленный генерал.

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году, западные правительства направляют в Киев боеприпасы, чтобы помочь ему отразить атаки Москвы и укрепить свою оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: