Обеспечение запасов боеприпасов для отражения любой атаки продолжительностью до двух месяцев потребует инвестиций в размере "от 5 до 7 миллиардов евро".

Бельгийским вооруженным силам настолько не хватает боеприпасов и финансирования, что солдатам "придется бросать камни" вскоре после начала любого конфликта, сказал Марк Тис, бывший высокопоставленный генерал.

Тис, недавно ушедший в отставку из бельгийской армии в звании генерал-лейтенанта, заявил, что обеспечение запасов боеприпасов для отражения любой атаки продолжительностью до двух месяцев потребует инвестиций в размере "от 5 до 7 миллиардов евро". Это намного больше, чем в настоящее время предоставляет правительство, пишет Politico.

"У меня было 15 миллионов евро в год на покупку боеприпасов, но теперь эта сумма увеличена до 150 миллионов евро. Если здесь разразится война, нам придется бросать камни уже через несколько часов из-за нехватки боеприпасов", - сказал Тис.

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Помощь Украине со стороны ЕС

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году, западные правительства направляют в Киев боеприпасы, чтобы помочь ему отразить атаки Москвы и укрепить свою оборону.

Тем не менее, производители вооружений блока изо всех сил пытаются нарастить мощности для пополнения запасов и обеспечения поставок на восток, особенно когда речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров. Это означает, что ЕС почти наверняка не достигнет своей добровольной цели по поставкам в Украину.

Хотя нападение на Бельгию остается маловероятным, дефицит подчеркивает целесообразность продолжения поставок в Украину, если национальные запасы иссякнут. В ноябре, вскоре после отставки Тиса, бельгийское правительство подписало двухлетний контракт с местным производителем вооружений FN Herstal, в том числе на поставку боеприпасов, но поставки потребуют времени.

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