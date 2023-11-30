На этой неделе Украина осуществит проплату на дополнительную закупку самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

Франция намерена увеличить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины в 2024 году.

Министерство обороны Украины в Telegram сообщило, что делегации обсудили насущные военные потребности и виды оружия, которыми Франция может помочь украинскому войску.

Во время встречи были озвучены заверения, что Франция будет продолжать оказывать военную помощь Украине в 2024 году.

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"Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", — отметил Жан-Франсуа Док, инженер-генерал по вооружению, председатель Фонда поддержки Украины во время встречи украинской и французской делегаций в Киеве.

С украинской стороны в событии приняли участие заместители министра обороны Украины – Дмитрий Клименков и генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"На этой неделе мы уже получили средства и осуществим проплату на дополнительную закупку САУ"Цезарь". Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество пушек", – подчеркнул Гаврилюк.

Также стороны рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между странами.

Оружие для Украины - последние новости

14 ноября 2023 года Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что до марта страны-члены Евросоюза могут не успеть предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сейчас странам-членам ЕС уже удалось доставить в Украину более 300 тыс снарядов из обещанного 1 миллиона.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены Европейского Союза переоценили технические возможности по изготовлению снарядов, но 1 миллион боеприпасов для Украины будет доставлен. В то же время, вопрос заключается только в графике доставки.

В апреле 2022 года стало известно, что Вооруженные Силы Украины должны получить от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки типа Caesar.

24 мая 2022 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские бойцы на передовой уже применяют французские самоходные гаубицы Caesar.

Украина уже получила несколько партий гаубиц Caesar не только из Франции, но и из Дании. В частности, в феврале 2023 года стало известно, что Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar.

Справка УНИАН. CAESAR ("Цезарь") - французская 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ), предназначенная для уничтожения живой силы, а также артиллерийских батарей. для обеспечения проходов на минных полях и полевых заграждениях.

Артиллерийской частью установки является гаубица калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра.

Другие особенности САУ CAESAR:

может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО с кассетными включительно;

максимальное расстояние огня - 42 км;

боекомплект - 18 снарядов;

делает шесть выстрелов в минуту.

Также известно, что гаубица использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.

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