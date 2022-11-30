Положительное голосование в ключевом комитете по иностранным делам не является гарантией того, что такое решение поддержит весь Европарламент.

В Европарламенте (ЕП) заподозрили венгерского еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи в предвзятости в отношении стран-кандидатов на вступление в ЕС и хотят соответствующего расследования Еврокомиссии относительно его поведения.

Как сообщает "Европейская правда", на заседании 30 ноября комитет Европарламента по иностранным делам 35 против 20 голосов принял поправку к проекту доклада об осуществлении общей внешней политики и политики в 2022 году, за которую ЕП должен голосовать ориентировочно в январе.

"Европарламент остается глубоко обеспокоенными сообщениями о том, что комиссар по вопросам соседства и расширения намеренно пытается обойти и подорвать центральное место демократических и правовых реформ в странах-кандидатах на вступление в ЕС; призывает Еврокомиссию инициировать независимое и беспристрастное расследование относительно того, является ли поведение и политика, которую продвигает комиссар по вопросам соседства и расширения, нарушением Кодекса поведения членов Еврокомиссии и обязательств комиссара в соответствии с договорами ЕС", - говорится в тексте поправки.

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Инициаторами поправки выступили четверо евродепутатов от фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов: Тейс Рьотен, Начо Санчес Амор, Хави Лопес и Тонино Пицула.

Впрочем положительное голосование в ключевом комитете по иностранным делам не является гарантией того, что такое решение поддержит весь Европарламент.

Кто такой Оливер Варгеи

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи известен своими антиукраинскими настроениями. На заседании Совета ассоциации ЕС-Украина еврокомиссар от Венгрии требовал внести в совместное заявления тезис о том, что в Украине притесняют национальные меньшинства, а также требовал от Киева прекратить работу сайта "Миротворец". По данным журналистов, на двусторонних переговорах Варгеи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса "Миротворца", некорректность зашла за грань.

А 7 ноября еврокомиссар Варгеи отверг возможность ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС.

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