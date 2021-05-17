Слишком крупные российские посольства в восточноевропейских столицах действительно стали базами для шпионов, но это не единственная проблема.

Для Чехии это турбулентные времена. Самый большой конфликт между Прагой и Москвой со времен падения коммунизма вспыхнул как раз тогда, когда чешская сторона собиралась купить крупную партию вакцин "Спутник V". И чешский разворот "на восток" был остановлен.

Теперь появился страх перед масштабами российского влияния на чешское общество в целом спектре вопросов: от вакцинации до иностранных инвестиций. Об этом пишет EUObserver. 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал срочную пресс-конференцию, чтобы рассказать о "неопровержимых доказательствах" причастности агентов спецслужб России к мощному взрыву на складе боеприпасов вблизи села Врбетице в 2014 году. Тогда погибли двое работников склада. Чешские политики назвали этот эпизод актом "государственного терроризма".

Читайте такжеЧехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во ВрбетицеВ организации атаки обвинили агентов подразделения 29155 ГРУ, которые применили химическое оружие в британском Солсбери в 2018 году. В результате Прага попросила 81 работника посольства России покинуть страну. Изгнание дипломатов, связанных с российской внешней разведкой, лишь подтвердило давние страхи, что посольство служило узлом для тайных российских операций. Другие страны в регионе тоже столкнулись с аналогичными проблемами.

Иследователь Чешской ассоциации по международным делам Павел Гавличек сказал, что "российское посольство в Праге уж слишком велико, так же как и другие российские посольства в Центральной Европе. Доказательства российской тайной активности должны стать звонком для всего региона".

Раскол Вышеградской четверки

Вышеградская четверка, в которую входят Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, в прошлом неоднократно объединялись, чтобы защитить нарушения национального суверенитета со стороны Брюсселя. Но выступить единым фронтом против агрессии России им почему-то не удалось. Венгрия отказалась высылать российских дипломатов и настаивала на том, чтобы декларация Вышеградской четверки о поддержке Чехии была смягчена.

"Раскол из-за России, скорее всего, углубится. Польша и Чехия будут более благосклонными к ЕС и НАТО, но Венгрия под руководством правительства Орбана продолжит свой более пророссийских курс", - сказал директор пражского Института международных отношений Эмиль Аслан.

Многие в регионе боятся, что в вопросе враждебного российского влияния активность разведки - это лишь вершина айсберга. По словам Гавличека, распространение лояльных к Кремлю радикальных военизированных организаций - очень веская причина для беспокойства во всей Центральной Европе.

"Существуют опасения, что военизированные группы в Чехии и Словакии сотрудничают с Москвой против своих государств. Инфильтрация в общество значительно глубже, чем раздутые посольства", - сказал он.

Ряд военизированных групп были созданы по всей Центральной Европе после российской аннексии Крыма в 2014 году. В Чехии группа под названием "Резервисты чехословацкой армии за мир" имеет тесные связи с российскими боевиками в Украине. Как и другие подобные организации, она выступает против ЕС, НАТО и глобализации.

Читайте такжеAtlantic Council: Империализм Путина сделал соседей России "недружественными странами"В Словакии группа "Словацких призывников" поддерживает связи со связанной с Кремлем бандой мотоциклистов под названием "Ночные волки". Такие военизированные организации вместе с правыми радикальными партиями пытаются дестабилизировать связанные с Западом организации, продвигая при этом панславянизм и пророссийские настроения.

Инфильтрация антизападных сил также происходит через российское экономическое присутствие, к которому теперь все чаще относятся с ощущением недоверия.

Предприниматели или агенты?

Директор Нью-Йоркского университета в Праге Иржи Пехе указал на подозрительную связь между непрозрачными бизнес-сделками и российским отмыванием денег. По его словам, большое количество "предпринимателей" из России в Чехии на самом деле "продвигают российские государственные интересы". Пехе убежден, что угроза для внутренней безопасности будет нейтрализована лишь после жесткого подавления столь враждебных экономических сил.

"Если мы хотим говорить о суверенитете в Чехии, изгнание нескольких российских агентов из посольства даст не много", - сказал он.

Уже сейчас появились признаки контрнаступления против экономического влияния Москвы. "Росатом" потерял контракт на строительство АЭС в Чехии стоимостью 6 миллиардов евро. К тому же, Прага уже не рассматривает возможность купить российскую вакцину "Спутник V". Но становится очевидно, что внимания требует значительно более широкий спектр политических и социальных факторов, которые годами усиливали влияние России. И когда речь идет о суверенитете Центральной Европы, нужно также обратить наконец внимание и на слона в комнате.

Читайте такжеDie Welt: Германия ищет" план Б " для " Северного потока-2"Как и другие страны в регионе, Чехия взвешивает угрозы от запуска газопровода "Северный поток-2", так же как и обещанные экономические выгоды от него.

"Последствия для политики и безопасности от "Северного потока-2" четкие. Но Чехия будет бенефициаром. Поэтому восприятие сбалансировано. Здесь возникает парадокс: мы открываем двери перед российским влиянием и одновременно пытается делать дипломатические шаги против Москвы", - сказал Гавличек.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия неделе выслали семь российских дипломатов. Также это сделали и ряд других стран.

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Перевод: Лесь Дымань