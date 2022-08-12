При этом он отметил, что когда российские войска начали войну против Украины 24 февраля этого года, западные страны уже не захотели повторять эту ошибку.

Европа недостаточно жестко отреагировала на агрессию президента РФ Владимира Путина в 2014 году, когда он аннексировал украинский Крым.

Такое мнение высказал президент Словении Борут Пахор в интервью Anadolu.

"Это был плохой сигнал президенту Путину, что он может делать все, что хочет, с незначительными последствиями для своих действий", - сказал Пахор.

При этом он отметил, что когда российские войска начали войну против Украины 24 февраля этого года, западные страны не хотели повторять ошибок. Именно поэтому, в тот же день приняли "жесткий пакет санкций" против Москвы.

Президент Словении выразил уверенность, что на этот раз российский президент не ожидал такой солидарности европейских стран.

При этом он признался, что был удивлен и разочарован полномасштабным российским вторжением в Украину 24 февраля.

"Разочарован, потому что я очень много вложил как президент, как премьер-министр Словении, чтобы иметь отличные отношения с Россией и президентом Путиным", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Словения передала Украине партию оборудования и боевые машины пехоты. Тогда министр обороны Словении Марьян Шарец заявил, что его страна исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине на данный момент, но может предложить помощь с разминированием и инструктаж или обучение для украинских военных на словенской земле.

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