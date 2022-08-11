На данный момент существуют более важные цели для ВСУ, чем уничтожение Крымского моста.
Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала.
Он отметил, что уничтожение Крымского моста станет актуальным, когда речь пойдет о сухопутной операции по освобождению полуострова. Сейчас же, по его мнению, поражение моста через Керченский пролив не принесет такого стратегического результата.
Катков считает, что на данный момент после поражения военного аэродрома в Новофедоровке 9 августа следующими целями должны стать другие аэродромы, базы военно-морского флота России в оккупированном Севастополе.
"Уничтожение аэродромов и баз ВМФ России имеет практическое значение прямо сейчас. Ведь важно, чтобы, например, россияне не могли перекидывать объекты через Крым", – объяснил эксперт.
Напомним, военный эксперт Роман Свитан уверен, что Крымский мост можно уничтожить десятком дальнобойных ракет, таких как ATACMS. По его словам, перерезать путь оккупантам через мост можно, ударив в первый пролет, выводящий мост с земли.