По мнению специалиста, сейчас поражение моста через Керченский пролив не принесет стратегического результата.

На данный момент существуют более важные цели для ВСУ, чем уничтожение Крымского моста.

Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала.

Он отметил, что уничтожение Крымского моста станет актуальным, когда речь пойдет о сухопутной операции по освобождению полуострова. Сейчас же, по его мнению, поражение моста через Керченский пролив не принесет такого стратегического результата.

Катков считает, что на данный момент после поражения военного аэродрома в Новофедоровке 9 августа следующими целями должны стать другие аэродромы, базы военно-морского флота России в оккупированном Севастополе.

"Уничтожение аэродромов и баз ВМФ России имеет практическое значение прямо сейчас. Ведь важно, чтобы, например, россияне не могли перекидывать объекты через Крым", – объяснил эксперт.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан уверен, что Крымский мост можно уничтожить десятком дальнобойных ракет, таких как ATACMS. По его словам, перерезать путь оккупантам через мост можно, ударив в первый пролет, выводящий мост с земли.

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