Людей призывают быть готовыми к кризисным ситуациям.

Вскоре Латвия, Литва и Эстония отключатся от российской электросистемы и присоединятся к системам континентальной Европы.

Согласно опросу эстонского спасательного департамента, примерно треть населения страны не готовится к кризисным ситуациям, передает ERR. В Южном спасательном центре напомнили о недавних повреждениях морских кабелей, отметив, что гибридная война уже ведется:

"В момент десинхронизации эффективность атак может достигать пика, и это может быть использовано. Именно сейчас мы снова говорим о подготовке, о которой говорили неоднократно за последние годы, надеясь, что наши слова будут восприняты более серьезно".

В бюро по предотвращению рисков советуют людям запастись едой длительного хранения, водой, необходимыми лекарствами и альтернативными источниками света. Не помешает иметь дома аккумуляторы, портативное радио, газовую горелку и развлекательные игры. "Об этом, на самом деле, многие часто забывают. Но это могут быть карты или настольная игра".

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В стране готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением. Например, Тартуский водоканал установил на всех точках водоснабжения и крупных водозаборах резервные генераторы. Также работники испытывали "живучесть" системы:

"Мы отключали рубильник на разных водозаборах и проверяли, запускаются ли резервные генераторы и работают ли они. Они проработали шесть часов, в течение которых мы замеряли расход топлива", - рассказал глава предприятия Тоомас Капп.

Страны Балтии выходят из БРЭЛЛ

Напомним, весной 2022 года стало известно, что Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об отсоединении от российской электросети до 2025 года.

В прошлом году министр энергетики Литвы сообщил, что в феврале они совместно протестируют изолированную работу электросетей, после чего разъединятся.

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