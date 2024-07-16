В феврале Эстония, Латвия и Литва протестуют изолированную работу электросетей.

Операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение об отделении от общей с Россией и Беларусью электросети БРЭЛЛ в феврале 2025 года. Сейчас эти три балтийские страны все еще полагаются на российских операторов для контроля частот и балансировки сети, пишет Reuters.

"Мы выходим из БРЕЛЛ... В феврале страны Балтии совместно протестируют изолированную работу (электросетей) и разъединятся. Мы всегда твердо знали, что, как мы стали частью Европейского Союза и НАТО, так же мы станем частью европейской энергосистемы", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Отмечается, что после почти десятилетних переговоров в 2018 году страны Балтии подписали соглашение о присоединении своих энергосистем к ЕС до 2025 года. ЕС выделил 1,2 миллиарда евро на подготовку региона к отделению, покрыв большинство расходов.

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Разъединение состоится 8 февраля следующего года, когда страны Балтии синхронизируют частоту своих сетей с частотой континентальной Европы через линию электропередач с Польшей.

Украинская электросеть

В "Укрэнерго" заявили, что в августе отключений электроэнергии станет меньше, или же они будут менее длительными. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов.

Польша обратилась в Еврокомиссию с предложением поставлять Украине электроэнергию, произведенную на польских ТЭС. Варшава таким образом хочет не только поддержать Киев грядущей зимой, но и сократить плату за выбросы.

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