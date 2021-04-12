Такое решение было принято на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ.

Страны Балтии впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), который запланирован на 2025 год.

Как сообщает Коммерсантъ, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

В результате цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале снижались на 1-3%. В Литве же спотовые цены выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

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В Минэнерго России сообщили, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не оказало влияния на работу энергосистемы РФ.

Энергокольцо БРЭЛЛ

Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет энергосистемы пяти стран со времен СССР, и таким образом, страны Балтии зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

Страны Балтии планируют покинуть БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с Европой и Скандинавией. Как считают в РФ, Калининградская область России таким образом будет энергетически изолирована.

Как отмечает "Коммерсантъ", выход стран Балтии из БРЭЛЛ приведет к снижению прибыли российской энергетической компании "Интер РАО".

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Автор: Александр Топчий