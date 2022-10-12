Один из последних случаев смерти мобилизованного произошел в Свердловской области.

В Свердловской области умерли двое мобилизованных, а всего по РФ за три недели мобилизации — не менее 20 человек.

В частности, в воинской части "Еланский гарнизон" в Свердловской области 11 октября умер мобилизованный мужчина 1989 года рождения.

Об этом изданию It’s My City сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

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Мужчина, имя которого не раскрывается, вечером пожаловался на проблемы с сердцем. По словам депутата, врачи четыре раза пытались запустить сердце мобилизованного, но он все равно умер. По этому факту местные следователи начали проверку.

О втором погибшем мобилизованном стало известно 11 октября. В этот день власти города Снежинск в Челябинской области подтвердили 74.ru, что в 32-м военном городке в Екатеринбурге умер 27-летний Максим Родионов, мобилизованный из Снежинска. Журналисты отметили, что в соцсетях информация о смерти мужчины появилась 8 октября. Следствие также проводит проверку.

При этом, депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что причиной смерти мобилизованного из Снежинска стала передозировка наркотиков.

В начале октября стало известно, что в "Еланском гарнизоне" в Свердловской области один из мобилизованных умер от сердечного приступа, другой совершил самоубийство, а еще один умер от цирроза печени уже после того, как его отправили домой.

Всего с 21 сентября, когда в России началась мобилизация, по подсчетам издания "Медуза", умерли не менее 19 мобилизованных мужчин. Кроме того, в Краснодаре покончил с собой рэпер Иван Петунин, который заявил перед смертью, что пошел на самоубийство из-за новостей о мобилизации.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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