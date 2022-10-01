В сети опубликовали его предсмертное видеообращение.

Российский рэпер Иван Петунин, который выступал под псевдонимом Walkie, покончил с собой из-за объявления о мобилизации. Он записал предсмертное видеообращение, в котором сказал, что не готов убивать ради чьих-то идей. Музыканту было 27 лет.

"На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – сказал Петунин на видео.

РосСМИ сообщают, что Walkie выбросился из окна. К слову, в видео, которое он записал перед этим, он сообщил, что непригоден к военной службе из-за того, что лежал в психоневрологическом диспансере. Однако Петунин был убежден, что рано или поздно ему все равно придется идти на войну.

Видео дня

"Мы все стали заложниками одного маньяка", - сказал Walkie.

Мобилизация в России: детали

21 сентября президент страны-агрессора Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, призывать будут только тех, кто находится в запасе, и тех, кто уже проходил службу в рядах вооруженных сил РФ и имеет боевой опыт. Однако на практике в соцсетях россияне жалуются, что на войну в Украине забирают абсолютно всех.

К слову, ситуация с рэпером Иваном Петуниным - не первый подобный случай в РФ. Так, 27 сентября в Пермском крае РФ женщина зарезала дочь и пыталась совершить самоубийство из-за мобилизации мужа.

Тем временем украинцы восприняли эти новости с юмором - сеть взорвалась мемами после указа Путина.

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