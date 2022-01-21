Европейский союз утвердит решение по ответу на дальнейшую агрессию Российской Федерации в отношении Украины. Москве пригрозили "масштабными последствиями" и "серьезной цене".
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.
По его словам, решение примут уже в понедельник, 24 января.
"Послы ЕС согласовали выводы Совета по Украине и России, которые будут приняты министрами ЕС в понедельник. Как и ожидалось, они включают упоминание, что "совет подтверждает, что любая дальнейшая военная агрессия Российской Федерации против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", – говорится в сообщении.
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В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.
17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.
Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.
20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.