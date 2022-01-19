Союз не приемлет попытки РФ разделить Европу.

Союз готов вести переговоры с Россией, но и дать ответ в случае ухудшения ситуации в Украине.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Председательство Франции в Совете ЕС начинается в смутные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не воспринимаем попытки разделить Европу на сферы влияния", - отметила Урсула фон дер Ляєн.

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Она подтвердила солидарность стран ЕС с Украиной и предупредила:

"Если ситуация ухудшится, мы пойдем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами".

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киеве 19 января заявил, что наращивание российских войск у границ Украины означает, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о нападении практически без предупреждения.

Ранее в Германии высказались против отключения России от SWIFT в случае нападения на Украину.

В Белом доме заявляют, что вопрос отключения России от международной платежной системы SWIFT не снято с повестки дня.

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