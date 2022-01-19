РФ уже много лет хочет разделить украинское государство и Штаты, сказал госсекретарь.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил цель визита в Киев.

Видео встречи президента и госсекретаря США в помещении Офиса президента на Банковой обнародовано на сайте канала "24".

Госсекретарь сказал, что президент США Джо Байден попросил его приехать в Украину по трем причинам.

"Во-первых, еще раз подтвердить вам и вашим коллегам, и всем украинским друзьям поддержку, которую оказывают США Украине, и еще раз подтвердить то, что сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и ни от кого другого, чтобы решить свое будущее и будущее этой страны. Украинский народ выбрал демократическую и европейскую направленность в 1991 году. Вы вышли на Майдан для того, чтобы защитить свой выбор в 2013 году, и, к сожалению, с того момента, перед вами есть постоянная агрессия со стороны Москвы. Россия вторглась на территорию Крыма и также создала конфликт на восточной части Украины, и подрывает демократию", – заявил Блинкен.

Он обратил внимание, что Россия стянула около ста тысяч солдат к границе с Украиной, из-за чего возникла беспрецедентная угроза для Украины.

"Президент попросил меня подчеркнуть нашу преданность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Я знаю, что это сообщение вы услышали не только от нас, но и от многих партнеров Европы за последние несколько дней", – сказал Блинкен.

Второй причиной госсекретарь назвал необходимость личного общения с Зеленским и украинскими коллегами в неделю интенсивной дипломатии с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, которая состоялась 10-13 января, и проконсультироваться о дальнейших шагах, которые предусматривают встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 21 января в Женеве.

Читайте такжеБлинкен заявил, что РФ может напасть на Украину "практически без предупреждения""В отношении всех наших взаимосвязей мы четко выразили преимущество тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и обеспечению деэскалации ситуации. Это наш очевидный приоритет, и мы делаем все, что мы можем сделать в этом отношении", – отметил Блинкен.

"Кроме того, мы четко указали Москве, что, если она выберет агрессию против Украины, то эта агрессия будет иметь серьезные последствия, которые будут вызваны не только со стороны США, но и из Европы и других стран мира", – заявил госсекретарь.

Он добавил, что сейчас важно проводить международные встречи, чтобы выступать с единой позицией в отношениях с Москвой. По его словам, Байден хочет именно на этом сосредоточиться. "Наша сила зависит от нашего единства, от нашего сильного единства", – подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что Россия уже много лет имеет цель разделить союзников и партнеров, Украину и США. "Не можем позволить им этого сделать", – сказал Блинкен и обратился к украинцам, что надо совместно действовать и продолжать это единство, поскольку оно является наиболее важным на данный момент, и в частности в случае агрессии со стороны РФ.

"Мы видим, что за последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей во всем мире ... они могут преодолеть любые препятствия", – сказал Блинкен.

Ранее стало известно, что 19 января Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для "укрепления приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Президент во время встречи с Блинкеном, в частности, говорил о необходимости оказания помощи для модернизации Вооруженных сил Украины.

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