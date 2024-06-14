Европейский Союз может ввести запретительные пошлины на импорт продуктов металлургии из России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины в ЕС Тарас Качка. По его словам, такая схема уже с 1 июля начнет действовать в отношении российских и белорусских сельскохозяйственных товаров, и она хорошо себя показывает.

"Запретительные пошлины это очень хорошее решение: оно, в отличие от санкций, не носит безопасностного характера. Там нет гуманитарных вопросов, которыми манипулирует Россия, и оно никак не влияет на поставки продуктов на мировые рынки", – пояснил Качка.

Такой же инструмент в будущем может использоваться и в отношении давления на металлургическую продукцию из России, говорит Качка.

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"Часть сталелитейных мощностей внутри ЕС фактически могут существовать только благодаря сырью из РФ, поэтому этот вопрос достаточно чувствительный. Но, по нашему мнению, поддерживать такие связи аморально. Поэтому работаем, чтобы замещать российский металлургический экспорт в ЕС продукцией из Украины", – добавил Качка.

Ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС усилить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все санкции, она продолжает зарабатывает миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это даст РФ возможность импортировать в ЕС продукции на более чем 8 миллиардов евро.