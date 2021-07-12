Срок действия действующих санкций истекал 31 июля 2021 года.

12 июля Совет ЕС единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России.

Ограничения по конкретным отраслям экономики РФ продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что решение о продлении санкций основывается на последней оценке состояния имплементации Минских соглашений на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года.

Решение Совета ЕС связано с невыполнением Россией Минских договоренностей, что является ключевым условием любого существенного изменения в позиции Брюсселя.

При этом лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских соглашений.

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Экономические санкции ЕС против России

31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В прошлый раз санкции были продлены в декабре 2020 года до 31 июля 2021 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

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Автор: Александр Топчий