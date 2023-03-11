Евросоюз и США все больше внимания уделяют ликвидации любых лазеек и предотвращению обхода введенных санкций.

Европейский союз будет требовать усилить контроль в странах, где наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Экспорт передовых полупроводников, микросхем и других технологий из ЕС и стран "Большой семерки" в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля. Но поставки из ЕС и G7 в такие государства, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и 12 других стран Восточной Европы и Центральной Азии, резко выросли. Также наблюдается всплеск экспорт из этих стран в Россию.

По словам источников Bloomberg, цель запроса об усилении контроля - определить, попадают ли подсанкционные товары в Россию. Запрос, который будет включать в себя расширение мониторинга и сбора информации о торговых потоках, будет применяться к сотням подпадающих под санкции товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

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ЕС и его союзники в настоящее время все больше внимания уделяют ликвидации любых лазеек и предотвращению обхода введенных санкций. США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы ограничить торговые операции с Россией. В этом месяце Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию, но сохраняются опасения, что товары, проданные на турецкий рынок, в конечном итоге могут быть реэкспортированы, сказал один из источников.

Тем временем, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи в Белом доме заявили об углублении работы по контролю за соблюдением санкций.

"Мы углубляем нашу совместную работу по активному применению наших санкций и мер экспортного контроля, а также по прекращению и предотвращению обхода санкций и реэкспорта, чтобы закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину", - говорится в совместном Байдена и фон дер Ляйен.

"В рамках этого мы вместе предпринимаем новые шаги, чтобы нацелиться на дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы подорвать поддержку войны России из любого уголка мира, где она идентифицирована", - заявили они.

Обход Россией санкций

Как сообщал УНИАН, ранее издание Bloomberg написало, что Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и стран "Большой семерки", чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологии, важных для войны против Украины. Согласно анализу данных о торговле, современные чипы и микросхемы, изготовленные в ЕС и других государствах, доставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Также стало известно, что РФ, несмотря на введенные санкции, закупала микрочипы у производителей из Нидерландов из-за небольшой группы китайских компаний.

Некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что ЕС все еще не имеет эффективного аппарата для обеспечения выполнения введенных санкций и отстает от США. Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что в ЕС должен быть создан единый орган, задачей которого была бы централизованная борьба с массовым обходом санкций против РФ.

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