На повестке дня, среди прочего, ожидаются обсуждения ситуации в Украине, санкций против России и отношений с Китаем.

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут сегодня встречу в Белом доме. Ожидается, что она будет дружественной, несмотря на напряженность в торговле и давление войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg. США и ЕС стремятся избежать торгового противостояния после того, как США приняли пакет на $369 миллиардов для содействия развитию чистых технологий. Ожидается, что Байден и фон дер Ляйен договорятся о пути, который позволит европейским компаниям получить некоторые льготы на аккумуляторы для электромобилей, предлагаемые только производителям в США.

Вероятное перемирие также отражает желание обоих лидеров продемонстрировать силу трансатлантического альянса в поддержке Украины против вторжения России.

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США также хотели бы, чтобы Европейский Союз занял более жортскую позицию в отношении Китая, особенно на фоне опасения, что Пекин усилить поддержку Москвы. Тем не менее, ЕС, который пытался поддерживать более тонкий подход, не хочет говорить о новой холодной войне, отмечает Bloomberg.

Война в Украине

Что касается полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже второй год, одной из основных тем обсуждения Байдена и фон дер Ляен станет проблема уменьшения запасов боеприпасов и другой военной техники в США и странах ЕС. Евросоюз пытается выработать стратегию увеличения производства, но вопросы по финансированию и другим деталям остаются.

Союзники также могут обсудить пути сохранения давления на Россию. В частности, одним из вопросов станут страны, которые подозреваются в помощи Москве в обходе санкций. Bloomberg пишет, что ЕС направляет своего представителя по вопросам соблюдения санкций в ряд стран, включая Объединенные Арабские Эмираты и, возможно, Турцию. Евросоюз также обсуждает дальнейшие идеи по предотвращению потока технологий и чипов, которые могут попасть в российскую армию.

"В немного более отдаленной перспективе Вашингтон и Брюссель должны согласовать подход к предоставлению Украине надежной финансовой поддержки, а также планирование возможного восстановления страны. ЕС, вероятно, имеет большее бюрократическое влияние, чтобы помочь управлять миллиардами, которые будут потрачены на такой проект, но США захотят сыграть центральную роль", - пишет Bloomberg.

Энергетическая безопасность

Также лидеры ЕС и США могут обсудить вопросы энергетической безопасности. Урсула фон дер Ляйен, вероятно, сосредоточится на том, как США могут помочь ЕС подготовиться к следующей зиме. Они также могут обсудить попытки откалибровать предельные цены, которые ЕС и "Большая семерка" установили на российскую нефть и нефтепродукты, в частности дизельное топливо.

Ранее фон дер Ляйен благодарила Байдена за помощь в разрешении европейского энергетического кризиса, спровоцированного прекращением Россией поставок природного газа. Среди прочих шагов США обещали обеспечить дополнительные поставки сжиженного газа.

Отношения с Китаем

Помимо попыток удержать Китай от оказания поддержки России в войне против Украины, США хотят продолжать и развивать единый фронт с Европой, чтобы противостоять тому, что, по их мнению, является упорной политической и экономической позицией Китая.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сказал накануне заявил, что он "может утверждать, что нам нужна более сильная роль ЕС для обеспечения согласованности нашей политики в отношении безопасности, торговли и технологий".

Боеприпасы для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении увеличить производство боеприпасов для снабжения Украины и пополнения собственных запасов. По данным издания The Washington Post, чиновники ЕС и стран-членов обсуждают планы выделения дополнительного миллиарда евро, а также создание совместной схемы закупок для ускорения поставок гаубичных артиллерийских снарядов. Расходы на производство 155-мм артиллерийских снарядов ЕС планирует покрыть средствами Европейского фонда мира (EPF).

Bloomberg на днях писал, что президент Джо Байден может предложить один из крупнейших оборонных бюджетов в мирный период. Вероятно, общая сумма превысит 835 миллиардов долларов. В частности, США в 2024 году могут увеличить финансирование на закупку оружия и его разработку. Ранее в США заявили о намерении нарастить производство 155-мм снарядов для Украины. В частности, Пентагон хочет увеличит производство снарядов на 500%.

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