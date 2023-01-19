Дмитрий Кулеба заявил о необходимости пересмотреть потолок цен.

Украина указала на необходимость пересмотреть потолок цен на российскую нефть. Данный шаг должен помочь сократить доходы Российской Федерации.

"Украина уверена, что настало время пересмотреть предельную цену на нефть, учитывая, что текущая рыночная цена на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, такое решение должно обеспечить резкое сокращение доходов РФ, что в свою очередь затруднит финансирование войны, массовых зверств и дестабилизации обстановки в других странах.

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Потолок цен на нефть из России - что известно

3 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельную цены на нефть их РФ на уровне 60 долларов за баррель, а уже 5 декабря 2022 года нефтяные санкции вступили в силу.

9 декабря 2022 в России заговорили о сокращении добычи нефти в качестве ответной меры на санкции. 6 декабря 2022 в Москве заявили о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

13 января 2023 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости снижении потолка цен на российскую нефть, чтобы лишить Россию возможности воевать против Украины.

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