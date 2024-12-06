Глава Офиса президента обсуждал с американскими партнерами о шагах для срыва планов России.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил с представителями избранного президента США Дональда Трампа о намерении сорвать планы Российской Федерации.

Как сообщает сайт президента Украины, украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, в рамках которого руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду.

В частности, глава Офиса Главы государства провел встречи с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа.

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В этой связи, Ермак подробно рассказал о ситуации на фронте и передал флаги украинских бригад: 95-й ОДШБр, 92-й ОШБр, 80-й ОДШБр, 57-й ОМПБр и 3-й ОШБр.

"Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать", - отмечается в сообщении.

Отдельно сказано, что в Белом доме глава Офиса главы государства встретился с советником по национальной безопасности Президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.

Также Ермак провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом.

Кроме того, глава Офиса главы государства встретился с филантропом Уильямом Альбертом Акманом и другими представителями деловых кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

Руководитель ОП поблагодарил США и весь американский народ за решительную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Визит Ермака в США - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился с визитом в Соединенные Штаты с целью установления отношений с новой администрацией после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

По данным издания The New York Times, которое ссылается на собственные источники, Ермак в четверг, 5 декабря, встретился с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Вашингтоне.

Ермак и посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Волтцом, избранным Трампом на должность советника по национальной безопасности. Кроме того, на встрече присутствовал представитель Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, избранного на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

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