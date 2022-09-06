Президент Турции подчеркнул, что у его страны проблем с газом не будет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России.

Он отметил, что Европу ждет тяжелая зима, а сокращение поставок российского газа - это реакция президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные против России.

Цитирует Эрдогана Anadolu. Президент Турции дал комментарий перед рабочим визитом в Боснию и Герцеговину.

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"Позиция Европы в отношении господина Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: "Если вы делаете так, то и я поступлю аналогично", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Путин использует все рычаги и инструменты, которые есть в его наличии.

"Главный из этих инструментов - природный газ. К сожалению, мы не хотели бы такого развития, но в Европе то, что имеем", - добавил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что у его страны проблем с газом не будет.

Напомним, что Россия все еще получает рекордные доходы от продажи энергоресурсов, которые значительно превышают ее расходы на войну против Украины.

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