Турецкий президент заявил, что его страна готова внести вклад в решение ситуации вокруг Запорожской АЭС, также, как приложила усилия к достижению "зернового" соглашения.

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, во время которого они обсудили Украину.

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, среди прочего Эрдоган обсудил с Путиным приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В связи с этим, турецкий президент заявил своему российскому коллеге, что Турция может взять на себя посредническую роль в вопросе Запорожской АЭС.

"Турецкий лидер отметил, что его страна готова внести вклад в решение ситуации вокруг Запорожской АЭС, также, как раньше приложила усилия к достижению "зернового" соглашения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, президенты обсудили реализацию заключенной в Стамбуле "зерновой" сделки.

Как сообщал УНИАН, Путин и Эрдоган встречались 5 августа и обсуждали работу "зернового коридора" в Черном море для вывоза украинской аграрной продукции.

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