Также лидер крымскотатарского народа поддержал идею уничтожения Керченского моста.

Экономические связи Турции с Россией очень большие, огромный товарооборот, а до полного избавления от российской газовой удавки тоже очень далеко.

Об этом в интервью Крым.Реалии заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, отвечая на вопрос о том, что для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана важнее: победа Украины или место Турции на международной арене.

"Каждый лидер выверяет свои шаги с национальными интересами своей страны. Если представить, что Турция полностью прекращает (эти связи - - ред.), то будет экономический коллапс. Поэтому Турция будет идти в этом направлении, но очень медленно. Хотя турецкое общество хорошо понимает, что такое Россия", - пояснил он.

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Джемилев отметил, что во время встречи с Зеленским в Львове Эрдоган говорил о необходимости непосредственной встречи с Путиным. "Думаю, ответ Зеленского очень правильный, потому что зачем встречаться, если Россия не меняет своей позиции?",- поделился мнением он.

"Я подробно знаю, о чем говорили на трех раундах переговоров (Украина и Россия – ред.). На требования о прекращении огня и обмене военнопленными (российская сторона – ред.) ставила условия нелепые, дурацкие – "денацификация". Это что, наших патриотов нам самим убить или им отдать? Ерунда какая-то, да?",- рассказал Джемилев.

По его словам, на первом плане требований стоит то, что Украина должна официально признать Крым российской территорией, но в соответствии с какими нормами международного права? У россиян лишь один ответ: "вы должны руководствоваться сложившимися реалиями".

"После оккупации в Крым, по нашим оценкам, приехало от 600 тыс. до полутора миллионов россиян. Моя позиция такова: не может быть речи, чтобы они там оставались... Поэтому лучше всего для этих россиян – пока еще нет давки, вернуться на свою историческую родину", - посоветовал Джемилев и добавил, что уничтожение Керченского моста правильное правовое решение, так как он незаконный.

При этом он отметил, что вопрос об уничтожении этого моста будет решать украинское командование.

"Крейсер "Москва" тоже был "неприступен", а "матросы покурили", и он ушел на дно. Или в Сакском районе – в неположенном месте "покурили" – и военная база поднялась в воздух. Я думаю, это будет продолжаться, и это правильно", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 августа лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что "премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова.

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