Они могут состояться уже на этой неделе и будут касаться экспорта российских удобрений.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган анонсировал очередные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они могут состояться уже на этой неделе и будут касаться экспорта российских удобрений. На его возобновлении длительное время настаивает РФ, и такой шаг поддерживает ООН.

Как пишут A Haber и TRT Haber, в интервью нескольким местным телеканалам Эрдоган заявил, что "Турция сейчас является единственной страной, которую называют посредником в российско-украинской войне". Он также пересказал свой диалог с российским диктатором, распространив ложь Путина об украинском экспорте зерна, на которой его накануне поймал МИД Украины.

"Господин Путин говорит :"Я отправляю зерно через зерновой коридор, 44% отсюда идет в Европу, давайте отправлять в слаборазвитые страны Африки". Я сказал ему: "Давайте превратим это в муку и отправим в слаборазвитые страны". Мы еще будем разговаривать с господином Путиным", – заявил Эрдоган, уточнив, что разговор состоится через 2-3 дня.

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Эрдоган также пообещал содействовать выполнению требований РФ по экспорту ее удобрений.

"Также есть потребность в удобрениях. Мы их обеспечим. Мы попытаемся облегчить [их транспортировку] для отправки в слаборазвитые страны", – добавил президент Турции.

Зерновое соглашение с РФ - последние ультиматумы страны-агрессора

В июле прошлого года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН, благодаря которым на Черном море заработал "зерновой коридор" , через который осуществляется экспорт украинской аграрной продукции. Экспорт происходит через порты "Черноморск", "Одесса"и " Пивденный".

Сделку неоднократно продлевали. В частности, 18 марта, за день до того, как срок действия соглашения должен был истечь, его продлили на 120 дней. Россия накануне заявляла, что соглашается на продление на 60 дней, называя это "жестом доброй воли".

Сейчас в России продолжают пытаться ставить ультиматумы в отношении будущего "зернового коридора". На этот раз Москва требует выполнения сразу нескольких своих условий. Среди них – разблокирование счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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