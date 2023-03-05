Срок действия сделки истекает 18 марта текущего года.

В Турции сделали заявление о продлении так называемой "зерновой сделки", в рамках которой Украина экспортирует продовольствие через "зеленые коридоры" в Черном море.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходит в Катаре, передают Sky News.

Отмечается, что инициатива ООН и Турции в июле прошлого года позволила экспортировать зерно из трех украинских портов.

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Тем временем в России уже назвали свои условия продления "зерновой сделки".

"Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", - заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.

"Зерновая сделка" - последние новости

Как известно, так называемая "зерновая сделка" была заключена летом 2022 года. Ее продлили в ноябре, и срок действия истекает 18 марта текущего года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина заинтересована в продлении "зерновой сделки", однако Россия при этом должна выполнить ряд условий, чтобы не тормозить этот процесс.

В одном из последних своих заявлений о "зерновой сделке" президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что она заслуживает бессрочного продления:

"Благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров, мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим. Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает на бессрочное продление, независимо от того, когда закончится война. Право на пищу - это фундаментальное право каждого человека в мире".