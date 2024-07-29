Таким образом он ответил турецкому президенту на угрозы вторгнуться в Изпраиль.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Так министр отреагировал на угрозу президента Турции вторгнуться в Израиль. "Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", - заявил он.

Напомним, режим Хусейна был свергнут благодаря операции под эгидой США в 2003 году. Самого диктатора казнили.

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Заявление Эрдогана о вторжении в Израиль

28 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция способна осуществить вторжение в Израиль. "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы просто должны быть сильными, чтобы сделать эти шаги", - заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, если бы Турция была очень сильной, "Израиль не смог бы сделать то, что он сделал с Палестиной".

Позиция Турции относительно войны на Ближнем Востоке

Анкара обвиняет Израиль в геноциде палестинского народа. Страна прекратила торговые отношения с Израилем, а также выступила против сотрудничества НАТО с этой страной.

В конце 2023 года Эрдоган сравнил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Гитлером, а страны Запада, поддерживающие Израиль, назвал соучастниками военных преступлений.

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