По его словам, некоторые западные страны придерживаются подхода, благоприятствующего такой войне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об угрозе начала Третьей мировой войны.

Журналисты попросили его дать оценку последним заявлениям о возможности глобального конфликта, когда он возвращался из Казахстана, пишет Anadolu. По его словами, на Западе есть страны, которых волнует этот вопрос.

"Они придерживаются подхода, который благоприятствует третьей мировой войне. Как вы знаете, торговцам оружием нужен рынок. А рынок для торговцев оружием - это Запад. Что касается этого вопроса, то в своих последних заявлениях г-н Путин сказал, что он выступает за мир. Потому что очевидно, что стороны устали", - добавил Эрдоган. Видео дня

Турецкий лидер отметил, что Стамбул следит за развитием событий и надеется, что Украина и Россия смогут прийти к заключению мира как можно скорее.

Позиция Турции

Как известно, в начале июня Эрдоган встретился с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он предложил ему создать почву для соглашения о прекращении огня и завершения войны.

Также он провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Эрдоган предупредил его о "чрезвычайно серьезной угрозе распространения" войны в Украине.

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