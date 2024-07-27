Всем раненым и погибшим от 10 до 20 лет.

Около 10 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате удара по футбольному полю на Голанских высотах.

Как сообщили израильские СМИ, ракета поразила район Мадждаль-Шамс. В настоящее время предполагается, что большую часть пострадавших составляют подростки. На месте работают медики скорой помощи. Раненых увозят в больницы.

По данным израильских СМИ, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Еще шесть человек получили шок. Все пострадавшие в возрасте от 10 до 20 лет.

ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское военизированное движение "Хезболла", но пресс-секретарь движения Мохамад Афиф отрицает "какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе" и назвал все обвинения ложными.

Израильский МИД уже выступил с заявлением о том, что этот удар не останется без ответа.

Голанские высоты

На Голанах живут около 25 тыс. друзов — замкнутой этнорелигиозной группы, у которой собственная религия, выделившаяся из ислама.

В 1981 году, когда Израиль завладел Голанскими высотами, друзам предложили израильское гражданство, но они отказались. В Израиле друзы имеют право учиться и работать, но не имеют права голоса на выборах.

Ситуация в Израиле

Израиль атаковал школу в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газы. В результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек, еще около сотни - получили ранения.

Как заявили власти анклава, которым руководит террористическая группировка ХАМАС, школа была временным хабом для перемещенных палестинцев. В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что военные ударили по территории школы, нацелившись на "закамуфлированный командно-контрольный комплекс ХАМАС".

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