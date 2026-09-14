Украина и Россия согласились не наносить удары по объектам энергетики, - Трамп

По словам президента США, рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. По его словам, РФ согласилась поступить точно так же. Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

"Украина согласилась не наносить удары по объектам российной энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном", - написал он.

Трамп призвал Украину прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. По его словам, это привело к дефициту дизельного топлива.

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Также Трамп заверил, что дефицит дизельного топлива вызван войной России против Украины, а не конфликтом на Ближнем Востоке.

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не обещает прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в случае, если Силы обороны перестанут наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время он положительно отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к Украине прекратить удары по НПЗ в России.

По словам Пескова, введенный в России запрет на экспорт нефтепродуктов существенно влияет на мировой рынок.

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