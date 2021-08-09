Александр Лукашенко отметил, что Порошенко мог отказаться от подписания и улететь, но он этого не сделал.

Александр Лукашенко рассказал подробности подписания Минских соглашений. Он заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко здоровался с главарями так называемой "ЛДНР".

Об этом он заявил во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - "Большой разговор с президентом".

По его словам, Порошенко сам согласился на подписание документа.

"В это время, когда подписывались соглашения… Путин до подписания итогового документа позвал представителей ЛНР и ДНР, служба безопасности моя их привезла… И Порошенко это знал, что они присутствуют. И тогда Путин сказал, что он готов подписывать, но только когда представители подтвердят. И Порошенко согласился", - рассказал Лукашенко.

Читайте также"Одна головная боль": Лукашенко высказался о союзе с РоссиейПри этом он указал, что не было бы никаких соглашений, если бы Порошенко улетел, но он пошел с канцлером Германии Ангелой Меркель в кафе есть сало, а также здоровался с боевиками.

"Порошенко с Меркель пошли сало есть, кофе пить. Порошенко их (глав ОРДЛО, - ред.) видел, с ними здоровался. Уже секреты все открываю, как это было. Если он не приемлет сепаратистов, то он должен был сказать: нет, я ничего подписывать не буду, потому что здесь сепаратисты. Тогда было все хорошо, тогда Меркель подошла и сказала: надо подписывать, и они все: да!" – подытожил политик.

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявляет, что попытка решить ситуацию на Донбассе силовым путем закончится трагедией для Украины.

Автор: Анастасия Горбачева