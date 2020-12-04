Модель запечатлели рядом с галапагосскими, рифовыми и тигровыми акулами.

Бельгийская модель, известная по своим съемкам в эротическом журнале Playboy, стала героиней опасной фотосессии в Тихом океане.

Снимки опубликовало издание Daily Mail.

26-летняя Мариса Папен снялась обнаженной под водой среди акул-людоедов для календаря Earth Family. Ее запечатлели рядом с галапагосскими, рифовыми и тигровыми акулами. Отмечается, что фотографии были сделаны в конце лета у побережья гавайского острова Оаху.

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По ее словам, за 45 минут съемки она нырнула около 20 раз. При этом она «чувствовала полную безмятежность» и отсутствие страха.

«Плавание с акулами - один из самых мирных опытов в моей жизни», - заключила Папен.

По информации издания, модель решила сфотографироваться с акулами без одежды и купальника ради борьбы со стереотипами.

«Я хотела разрушить стигмы и табу, поскольку нагота считается в нашем обществе таким же плохим явлением, как и акулы», - пояснила женщина.

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Автор: УНИАН