Россия останется уже не только просто младшим партнером, а абсолютно зависимой от Китая.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Китай и США рассматривают сделку по России и украинскому вопросу. Пекину предлагаются российские территории, чтобы он не помогал противнику.

"Падение Путина безусловно откроет период русский смуты и ослабления России. Китай никогда не забывал о своих национальных задачах, о возвращении как минимум исконных китайских земель от Владивостока до Северного моря, как они называют Байкал. Россия останется уже не только просто младшим партнером, абсолютно зависимым. Стратегически это работает на пользу великого Китая, он спокойно готовится к поглощению своей добычи тем или иным способом", - сказал он в эфире.

Эксперт отметил, что ослабление России в результате поражения создает для Китая возможность фактически превратить всю зону по своему политическому доминированию.

"Независимо от намерения отдельных лиц на столе явно лежит политическое решение для Китая. Соединённые Штаты согласны на распространение китайского влияния в Сибири при условии, что Китай отказывается от своих амбиций и территориального захвата Тайваня. Вот такая сделка она становится совершенно очевидной", - добавил Пионтковский.

Отношения Китая и РФ - детали

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что война России в Украине могла повлиять на мышление Китая относительно захват Тайваня.

Китайские оборонные компании авиационного сектора продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на войну в Украине.

Недавно время японское издание Nikkei Asia сообщило, что Китай считает Россию будущим победителем в этой войне.