Китай использует вопрос поставки оружия в РФ для давления на США, считает Пионтковский.

Китай не решится на серьезные поставки вооружения в Российскую Федерацию, а заявления, которые сейчас звучат в Пекине, являются игрой и давлением на США. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Это очень сложная игра Китая. Но я убежден, что ни на какие серьезные поставки оружия России Китай не пойдет. Американцы, надо отдать им должное, почти ежедневно предупреждают Китай о жестокой реакции на поставки вооружений, что реакция будет в экономической сфере", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Пионтковского, Китай и Соединенные Штаты — это "сиамские близнецы" в плане экономики. Они очень связаны, поэтому разрыв этих отношений нанесет ущерб американскому потребителю. В то же время китайская экономика будет полностью разрушена.

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"Поэтому сейчас продолжается торг. Китай допускает утечки, что готов оказывать поддержку России военную, якобы торгуясь с США: "ну, мы готовы этого не делать, но за это уступите нам серьезно в каких-то экономических вопросах". Там игра более сложная, китайско-американская. А китайско-российская повестка дня используется Китаем лишь как инструмент давления на американцев в их глобальном конфликте", – объяснил политолог.

Сотрудничество Китая и России

Последние несколько недель в СМИ и политической среде идут дискуссии о том, что Китай собирается поставлять в Россию летальное вооружение для ведения Москвой войны против Украины. При этом США и ЕС уже предупредили Китай о последствиях такого решения.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс предполагает, что Китай может идти на сближение с Россией, чтобы ослабить позицию Штатов на мировой арене.

В то же время японское издание Nikkei Asia считает, что Китай делает ставку на завершение войны в Украине в ближайшее время. Причем победителем в этой войне, по мнению Пекина, якобы станет Россия.

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