Сценарий, что США выйдут из посредничества в переговорах между Украиной и Россией является очень реальным.

Не стоит ожидать каких-то прорывов или конкретики от встречи в Лондоне с пониженным представительством от Украины, Великобритании, Германии, Франции и США. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире телеканала Суспільне.

По мнению Поповича, государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф отказались от участия во встрече в Лондоне в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский четко указал, что именно украинская делегация готова обсуждать, и что Украина не будет признавать Крым российским.

"Американцы, как мы знаем, предлагали план Трампа по мирному урегулированию, который включал, среди прочего, и признание российским оккупированный Крым. Для меня является большой загадкой, на что они вообще рассчитывали, поскольку признавать российским оккупированный Крым или какую-либо другую территорию Украины запрещает не только Конституция и законодательство Украины, но и запрещает даже американское законодательство", - сказал Попович.

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Он напомнил, что соответствующий акт о запрете признания аннексии Крыма был заключен в США во время первой каденции президентства Дональда Трампа.

При этом, после отказа Рубио от участия во встрече в Лондоне, руководители МИД Украины, Германии, Великобритании и Франции тоже отказались.

"То есть, это снижение представительства. А снижение представительства, на мой взгляд, означает то, что никаких прорывов, никакой конкретики на этой встрече не будет принято", - подчеркнул Попович.

Он добавил, что состоятся технические переговоры, а результаты переговоров будут донесены чиновниками на высший уровень руководителям.

В то же время, эксперт обратил внимание на сообщение вице-президента США Джей Ди Венса о том, что США выйдут из переговоров, если озвученные американской стороной предложения не будут приняты.

"Выход американцев из посредничества, по состоянию на сейчас, является вполне вероятным сценарием. И при таких обстоятельствах нам важно было бы сохранить ту помощь, которая еще поступает от США, и в плане передачи разведданных, и в плане тех пакетов помощи, которые были приняты предыдущей администрацией", - считает Попович.

Вместе с тем, он обращает внимание, что действующая администрация США вообще очень часто меняет свои позиции.

Срыв переговоров в Лондоне - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, в Лондоне планировалась встреча в формате "Европа+США" с участием руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Великобритании, Германии, Франции и США. Однако, госсекретарь США Марко Рубио отменил свое участие в связи с тем, что Украина четко заявила, что отклонит пункт предложения администрации Трампа о признании контроля России над временно оккупированным Крымом. Вместо Рубио от США участие будет принимать спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Украинскую делегацию должны были представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

22 апреля Зеленский отметил, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

При этом, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка откажется от посредничества между Россией и Украиной, если не получит положительного ответа по "мирному плану" президента Дональда Трампа о прекращении войны.

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