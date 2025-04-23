Европа не намерена снимать санкции с РФ до завершения переговоров.

Европа выступает категорически против некоторых пунктов предложенного США "мирного плана" по войне в Украине, пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

В частности, отмечается, что одним из пунктов является признание незаконной аннексии Крыма Россией - шаг, который является невозможным для Европы и Украины.

Кроме того, Европа выступает "решительно против" снятия санкций с России до завершения переговоров, заявили европейские дипломаты.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что на прошлой неделе европейские державы подробно изложили США свои взгляды на не подлежащие обсуждению аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом он скептически оценил шансы на достижение соглашения на этой неделе.

Reuters также отмечает, что некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве.

"Два дипломата заявили, что США не продвигают российское требование о демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", - говорится в статье.

Также издание напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон, а встреча, в которой должны были также участвовать министры иностранных дел Великобритании, Украины, Франции и Германии, была отложена.

При этом, по словам одного из европейских дипломатов, Рубио обеспокоен тем, что Украина может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, что сделает любой прорыв на переговорах невозможным.

"Мирный план" Трампа

Как писали СМИ, предложенный Трампом план мирного соглашения предусматривает признание российского контроля в Крыму, а также "де-факто признание" российской оккупации почти всех захваченных Россией украинских территорий, а также отмену санкций против РФ.

При этом для Украины предусматривается возвращение лишь небольшой части Харьковской области и "надежная гарантия безопасности" без четко обозначенных деталей.

При этом издание WSJ заявляло, что Европа готова признать контроль России над Крымом и некоторыми оккупированными территориями Украины в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

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