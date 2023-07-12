Когда будут серьезные подвижки на фронтах, процессы смены власти в России могут возобновиться.

Попытка военного переворота со стороны ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является одним из этапов подготовки финансовых кругов к смене верхушки власти в России, а, возможно, и самого Владимира Путина.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, что "мятеж" поддержали 14 генералов армии РФ.

"Идет подготовка к замещению верхушки или какой-то корректировки в районе Путина, или самого Путина. Реальные финансовые круги, которые руководят Россией, Ковальчуки, целый ряд людей с израильскими паспортами, тот же Пригожин тоже израильтянин, они, скорее всего, сейчас принимают решение, как действовать в той ситуации, которая складывается. Но пока ещё нет серьезных движений на фронте, они взяли паузу", - заявил эксперт.

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По словам Свитана, когда будут серьезные подвижки на фронтах, эти процессы могут возобновиться.

"Механизм замещения руководства будет. Мы ещё можем вторую или третью серию увидеть этих пригожинских дел, хотя Пригожин просто исполнитель воли тех финансовых кругов, которые реально руководят Россией", - отметил он.

Мятеж "Вагнера" - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июня Пригожин вместе со своими наёмниками захватил Ростов и организовал "Марш справедливости" на Москву, чтобы снять с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В ходе этого "вагнеровцы" сбили шесть вертолетов российской армии и один самолет, но на подступах к Москве Пригожин резко передумал, проведя переговоры с Лукашенко, после которых развернул колонну обратно.

Якобы, согласно договоренностям, наёмники должны были вернуться в свои полевые лагеря, а с самого Пригожина снимут все обвинения, после чего он уедет в Беларусь.

По словам секретаря СНБО Данилова, "мятеж" поддержали 14 генералов армии России. Он отметил, что в российской армии есть много командиров, симпатизирующих Пригожину и не желающих продолжать идти за Путиным.

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